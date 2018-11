Defla XXXL-Abyss-Knapp vor Crashmodus

Dem Palladium hatten wir ja letzte Woche "Stoi" zugerufen und das war richtig. Und da sind wir nun, nach ca. 45 HAMs namens "Defla-…" steht die Welt am Abyssos, am Eingang zur Unterwelt. Passend dazu gibt es einen neuen Crypto-Coin, der sich so nennt und sinkt, wie ein Stein (den haben wir NICHT). Applaus aber für den humorvollen Emittenten!Auch für das Abyssieren von mit Immobilienkrediten vollgestopften Bankbilanzen haben die Powellisten schon alles vorbereitetImmobilien folgen weiter der von den Zentralbanken gewünschten Gravitation.Der EUR lässt sich da nicht lumpen, auch er will dabei sein