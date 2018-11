Tahoe Resources - Die Hoffnung stirbt zuletzt

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Der Chart kurzerhand katastrophal wirkende Chart der nordamerikanischen Edelmetallmine Tahoe Resources überraschte im Oktoberverlauf mit einem außergewöhnlichen Reversal. Im Bereich um 2,25 USD erfolgte, wie im Monat zuvor, verstärkte Nachfrage doch diesmal hievten die Käufer die Aktie über die Marke von 3,00 USD zurück. Das noch offene September-Gap könnte dabei geschlossen werden, was oberhalb von 3,44 USD zu Anschlussgewinnen bis 3,80 USD und darüber bis mindestens 4,25 USD führen könnte.Unterhalb von 2,75 USD müsste man demgegenüber mit einer Wiederaufnahme der Kursschwäche rechnen. Abgaben bis 2,55 USD und darunter bis zur runden Kursmarke von 2,00 USD wären hierbei sehr wahrscheinlich.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.