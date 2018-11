Fitch Solutions: Goldproduktion wird Aufwärtstrend folgen

In einem Bericht von Fitch Solutions heißt es, dass die Goldproduktion im Zeitraum von 2018 bis 2022 Wachstum verzeichnen wird, berichtet Mining.com . Grund dafür seien die leicht höheren Preise und die guten Finanzzahlen der Unternehmen, was wiederum zu vermehrten Bergbauinvestitionen führen würde."Wir prognostizieren, dass die weltweite Goldproduktion von 104 Millionen Unzen im Jahr 2018 bis 2022 auf 115 Millionen Unzen ansteigen wird, ein durchschnittliches Wachstum von 2,6% im Jahr", so hieß es in dem Bericht. "Wir erwarten, dass der Goldpreis weiter steigt und durchschnittliche 1.275 Dollar je Unze im Jahr 2018 und bis 2022 1.400 Dollar je Unze erreichen wird."Dabei soll Russland diesen Trend mit einem Wachstum von 4% in diesem Jahr anführen. Für die USA prognostiziert Fitch ein stabiles Produktionswachstum, das von 8 Millionen Unzen 2018 bis 2027 auf 8,6 Millionen Unzen ansteigen soll. Die chinesische Goldproduktion hingegen wird laut Fitch im nächsten Jahrzehnt stagnieren. "Wir prognostizieren ein durchschnittliches Wachstum von 0,2%. Das stellt einen deutliche Rückgang verglichen zum Durchschnittswachstum von 5,5% der letzten 10 Jahre dar."Wie aus dem Bericht hervorgeht, soll China jedoch trotzdem der größte Goldproduzent der Welt bleiben.© Redaktion GoldSeiten.de