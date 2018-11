Kitcos Goldumfrage: Positive Entwicklung des Goldpreises erwartet

Die Stimmung unter den Befragten ist größtenteils positiv, was die Entwicklung des Goldpreises in dieser Woche angeht, wie aus der wöchentlichen Umfrage des Nachrichtenportals Kitco News hervorgeht, an der sowohl Marktexperten als auch Privatanleger teilnahmen.An der Umfrage teilgenommen haben 16 Marktexperten. Davon rechnen acht, also 50%, mit einem Anstieg der Goldpreise. Von einer gegenteiligen Bewegung gehen drei Befragte oder 19%, aus. Fünf Experten, und somit 31%, sehen dagegen keine Veränderung auf dem Goldmarkt.Die zweite Gruppe der Befragten bestand aus 524 Kleinanlegern, die auf die Onlineumfrage antworteten. Hier gehen 310 Personen (59%) von einem Kursanstieg von Gold aus. Weitere 122 (23%) rechnen mit einem Fall des Goldkurses. Die übrigen 92 Befragten (18%) sehen eine Seitwärtsbewegung.© Redaktion GoldSeiten.de