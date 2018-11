Iran plant Ausweitung der Goldproduktion

Iran: Münz- und Barrennachfrage erreicht 5,5-Jahres-Hoch

© World Gold Council

Die Islamische Republik Iran hat kürzlichen den bekannten Umfang der noch im Boden befindlichen Goldreserven des Landes bekanntgegeben. Nach Angaben der zentralasiatischen Nachrichtenagentur Trend News Agency belaufen sich diese derzeit auf rund 240 Tonnen und die jährliche Fördermenge soll in naher Zukunft auf 8 Tonnen gesteigert werden.Die iranischen Goldminen befinden sich größtenteils in der Provinz West-Aserbaidschan im äußersten Nordwesten des Landes. In dieser Region liegt auch Zarshouran, die größte Goldmine des Iran, deren Reserven allein bereits schätzungsweise 110 Tonnen des gelben Metalls umfassen und deren Produktionsleistung von aktuell 3 Tonnen künftig auf 6 Tonnen Gold pro Jahr erhöht werden soll.Grund für die geplante Ausweitung der inländischen Minenproduktion könnte u. a. der starke Anstieg der Nachfrage in diesem Jahr sein. Wie der World Gold Council in seinem letzten Quartalsbericht zeigte, haben die Goldinvestitionen in der Islamischen Republik den höchsten Stand seit mehr als fünf Jahren erreicht, was auf neue Sanktionen und den rasanten Wertverlust der Landeswährung Rial zurückzuführen ist.© Redaktion GoldSeiten.de