Goldpreis auf historischem Rekordhoch in Pakistan

Am Freitag stieg der Goldpreis Pakistans auf ein Rekordhoch von 63.700 pakistanische Rupien (etwa 474 USD), als sich die Investoren an das gelbe Edelmetall als sicheren Hafen wandten, berichtet The Express Tribune . Grund dafür sei die wahrscheinliche Rückkehr des Inflationsdrucks innerhalb des Landes. "Gold ist ein sicherer Hafen, der vor der Inflation schützt", meinte Adnan Agar von Rays Commodities.Die Leute investieren wieder in Gold, nachdem der Internationale Währungsfonds eine zweistellige Inflation bei 14% bis Juni 2019 prognostizierte. "Preisbewegungen am inländischen Rohstoffmarkt finden statt, obwohl die internationalen Goldpreise seit den letzten zwei Monaten nur über 1.200 je Unze konsolidieren", erklärte Ghulam Hussain Deedar von der Karachi Saraf and Jewellers Association."Der abrupte Anstieg des Goldpreises am inländischen Markt folgt auf eine plötzliche Erholung der Nachfrage", so Präsident der Association Haji Haroon Chand. Händler und Juweliere, die sich im Besitz von Goldaktien befinden, hätten damit aufgehört, den Rohstoff zu verkaufen, da weitere Preisanstiege in den kommenden Tagen zu erwarten seien.© Redaktion GoldSeiten.de