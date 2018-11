Ucore Rare Metals leitet Konsultationen mit Regierungsvertretern von Ketchikan hinsichtlich des Alaska-SMC ein

Halifax, 26. November 2018 - Ucore Rare Metals Inc. (TSXV: UCU) (OTCQX: UURAF) (Ucore oder das Unternehmen) freut sich, zu berichten, dass das Unternehmen den Konsultationsprozess mit lokalen Regierungsvertretern hinsichtlich der geplanten Errichtung des strategischen Metallkomplexes in Alaska (der Alaska-SMC oder der SMC), der seinen Sitz im Ketchikan Gateway Borough in Südost-Alaska haben soll, aufgenommen hat.Die Aufnahme der Konsultationen ist ein weiterer Meilenstein im Zuge des gesamten Prozesses der Planung, Genehmigung, Errichtung und des Betriebs einer Trennungsanlage für Seltenerdmetalle (REE). Ucore teilte vor Kurzem mit, dass das Unternehmen einen Grundstückkaufvertrag (Land Purchase Agreement, die LPA) über ein 5,8 Acres großes Grundstück im Ketchikan Gateway Borough abgeschlossen hat (siehe Ucore-Pressemeldung vom 24. September 2018: https://ucore.com/ucore-enters-agreement-to-purchase-separation-plant-development-site-in-alaska). Das Unternehmen befindet sich derzeit in der Due Diligence-Phase der LPA hinsichtlich der Bewertung und der Genehmigung des Standorts (siehe Ucore-Pressemeldung vom 10. Oktober 2018: https://ucore.com/ucore-commences-alaska-smc-development-site-due-diligence).Die Einholung von Beiträgen und Genehmigungen der lokalen Regierung ist ein entscheidender Aspekt für den Erwerb unserer gesellschaftlichen Lizenz in der Gemeinde des von uns gewählten Standorts in Ketchikan, sagte Mike Schrider, COO von Ucore. Dies ist eine Verpflichtung, die wir in Absprache mit und unter der Leitung der Behörde für industrielle Entwicklung und Export von Alaska (Alaska Industrial Development and Export Authority, die AIDEA) eingegangen sind. Als ein potenzieller Arbeitgeber, Beitragender zu den lokalen Steuereinnahmen und Mitglied der Wirtschaftsgemeinde von Ketchikan ist der Konsultationsprozess Teil der grundlegenden bewährten Vorgehensweise und wir begrüßen die Möglichkeit, den Dialog aufzunehmen. Wir danken dem Rat und der Versammlung für ihr reges Interesse und ihre Gastfreundschaft.Im November 2018 präsentierte Randy MacGillivray, VP of Project Development von Ucore, vor dem Stadtrat von Ketchikan bzw. der Gemeindeversammlung des Ketchikan Gateway Borough. Herr MacGillivray beschrieb dabei, wie der einzigartige Standort mit direkten Tiefwasserzugang entlang eines der geschäftigsten Schifffahrtswege der Welt Ketchikan zu einem idealen Zugangspunkt für die Entgegennahme von Konzentraten aus Seltenerd- und Spezialmetallen von mehreren globalen Standorten macht. Ferner führte er aus, wie Ucore beabsichtigt, Kopf an Kopf mit dem von China dominierten Markt für die Trennung von REE-Oxiden zu konkurrieren. MacGillivray erklärte: Unser Ansatz besteht darin, Rohstoffe aus nicht-chinesischen Quellen zu verarbeiten und eine nationale Produktion von Seltenerdoxiden in den USA auf den Weg zu bringen.Die Stadträte von Ketchikan waren in erster Linie über den Energiebedarf des Projekts besorgt, während die Mitglieder der Gemeindeversammlung sich mehr auf die Luftqualität und die Arbeitssicherheit konzentrierten. Der strategische Metallkomplex (der SMC) wird seinen Strom vom Versorgungsunternehmen Ketchikan Public Utility (KPU) beziehen, das von der Stadt Ketchikan verwaltet wird. Herr MacGillivray erklärte, dass die Anlage nicht energieintensiv sein wird. Dies wurde bei einem anschließenden Treffen mit leitenden Mitarbeitern von KPU und Ucore bestätigt, bei dem alle Parteien zuversichtlich waren, dass der Strombedarf der Anlage im Rahmen der bestehenden Kapazität von KPU läge. Fragen hinsichtlich der Luftqualität wurden zur Sprache gebracht und man erklärte, dass die Vermeidung von Emissionen durch eine Behandlung (Dampfsiebe) ein Schwerpunkt bei der fachmännischen Modellierung und den staatlichen Genehmigungsbemühungen für den SMC sei.Unsere Konsultationen in Ketchikan stehen erst am Anfang, sagte Jim McKenzie, CEO von Ucore. Wir freuen uns, dass sich die lokalen Regierungsvertreter bereit erklärt haben, bereits zu Beginn des Planungsprozesses aktiv mit uns zusammenzuarbeiten. Die Aufklärung und das Engagement der lokalen Gemeinde sind entscheidend, um ein Maß an Vertrauen aufzubauen, das unseren Erfolg hier gewährleistet. Wir schätzen die Unterstützung der Bürgermeister, Stadträte und Versammlungsmitglieder und sind uns bewusst, dass wir den Impuls zur Förderung der wirtschaftlichen Vielfalt in Südost-Alaska auf umwelt- und sicherheitsbewusste Weise leisten müssen.Ucore gab vor Kurzem bekannt, dass das Unternehmen mit der Behörde für industrielle Entwicklung und Export von Alaska (Alaska Industrial Development and Export Authority, die AIDEA) Finanzierungsgespräche hinsichtlich des SMC begonnen hat (siehe Ucore-Pressemeldung vom 22. Oktober 2018: https://ucore.com/alaska-government-development-agency-enters-financing-discussions-with-ucore). Der Beginn der Gespräche wurde in einem Unterstützungsschreiben (Letter of Support, der Letter) von der AIDEA dokumentiert, das der Öffentlichkeit nunmehr zur Verfügung steht (siehe https://ucore.com/AIDEA_Letter_of_Support.pdf.) Ucore Rare Metals ist ein Unternehmen in der Entwicklungsphase dessen Hauptaugenmerk auf Seltenerdmetallressourcen-, -gewinnungs- und -veredelungstechnologien mit kurzfristigem Potenzial für Produktion, Wachstum und Skalierbarkeit gerichtet ist. Das Unternehmen hält sämtliche Anteile an der Seltenerdmetallmine Bokan-Dotson Ridge. Am 31. März 2014 teilte Ucore mit, dass von Seiten der Rechtsprechung des Bundesstaates Alaska die einstimmige Genehmigung für Senate Bill 99 (2014) erteilt wurde, das AIDEA ermächtigte, Schuldverschreibungen in Höhe von bis zu 145 Millionen USD für die Infrastruktur- und Baukosten des Seltenerdmetallprojekt Bokan-Dotson Ridge auszugeben. 