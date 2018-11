IHS Markit - Gute Aussichten für Gold 2019

Obwohl Gold 2019 am oberen Ende seiner aktuellen sechsmonatigen Handelsspanne gehandelt werden könnte, sollten Investoren nicht erwarten, dass die Preise ihr Orbit durchbrechen, meint KC Chang von IHS Markit, einem internationalen Forschungsunternehmen. Das Unternehmen selbst erwarte für 2019 Goldpreise zwischen 1.200 Dollar und 1.300 Dollar je Unze, wobei die Preise zum Ende des nächsten Jahres das obere Ende dieser Spanne erreichen sollen, berichtet Kitco News "Ich denke, 2019 gibt es mehr Aufwärtsrisiken für Gold als Abwärtsrisiken", erklärte Chang. "Im aktuellen Umfeld wären Preise bei etwa 1.200 Dollar je Unze eine gute Investitionsmöglichkeit." Ein fehlender Hauptfaktor, der den Preis über 1.300 Dollar schnellen lassen würde, sei die Inflation. "Inflationserwartungen werden im nächsten Jahr gut verankert bleiben", meinte er. "Wenn Gold seine Spanne durchbrechen soll, muss die Inflation deutlich über 3% steigen."Auch wenn eine zahme Inflation nicht genug sein wird, um den Goldpreis aus seiner Spanne ausbrechen zu lassen, so gäbe es weltweit genügend finanzielle Instabilität, um die Attraktivität des Goldes als sicherer Hafen im Jahr 2019 beizubehalten. In einem kürzlichen Bericht warnten die Volkswirtschaftler von IHS zudem, dass die zunehmende Volatilität die aktuellste Bedrohung für eine schwache Wirtschaftsaktivität 2019 sind.© Redaktion GoldSeiten.de