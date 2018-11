Indische Banken erhalten neue Freiheiten im Goldhandel

In Indien hat die Regierung beschlossen, den Banken umfangreichere Rechte im Goldgeschäft zuzugestehen, um das Edelmetall als Anlageklasse besser zu etablieren. Dies meldete die internationale indische Zeitung The Asian Age kürzlich auf ihrer Webseite.Die Kreditinstitute dürfen Gold künftig halten, kaufen, verkaufen, absichern und hebeln, während sie nach aktueller Gesetzeslage nur als Mittler für die Goldimporte von Juwelieren und anderen Herstellern tätig werden können, ohne das Metall selbst zu halten."Die Zulassung von Bulliongeschäften im Bankenwesen wird ein entscheidender Schritt für die Entwicklung der Gold-Infrastruktur in Indien und die Etablierung von Gold als Assetklasse sein", kommentierte P. R. Somasundaram vom World Gold Coucil den Beschluss. "Sobald die Banken die Genehmigung zum Goldhandel haben, können sie Risiken managen, Goldeinlagen halten, Absicherungsgeschäfte abschließen und aktiv am geplanten Spotmarkt teilnehmen." Das würde ihm zufolge auch die Preisfindung am Markt verbessern.Darüber hinaus soll das Bullion-Banking dazu beitragen, dass das staatliche Programm zur Monetarisierung privater Goldbestände von der Bevölkerung stärker genutzt wird. Im Rahmen dieses Programms haben indische Goldbesitzer die Möglichkeit, Münzen, Barren oder Schmuck für einen bestimmten Zeitraum einzulagern und dafür Zinsen zu erhalten. Bislang war das Interesse der Inder allerdings äußerst gering.© Redaktion GoldSeiten.de