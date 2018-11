Treasury Metals: Unternehmensupdate zur Verlängerung der Laufzeit des Darlehens und von Weebigee

TORONTO, 26. November 2018 - Treasury Metals Inc. (TSX: TML) ("Treasury Metals" oder die "Gesellschaft") freut sich, bekannt zu geben, dass die Gesellschaft ein verbindliches Term Sheet mit Extract Capital Master Fund Ltd. und Extract Lending LLC (zusammen "Extract") abgeschlossen hat, um die Laufzeit der bestehenden Wandelanleihe der Gesellschaft (das "Term Loan") um drei Jahre zu verlängern (die "Loan Amendment").Die Darlehensänderung ändert den Fälligkeitstermin des Darlehens und verlängert es um einen Zeitraum von drei Jahren ab dem Stichtag des Abschlusses, der voraussichtlich am oder um den 30. November 2018 liegen wird. Als Teil der Darlehensänderung hat sich Extract auch bereit erklärt, den Anteil von 2,2 Mio. USD an der zuvor von der Loinette Company Leasing Ltd. gehaltenen 4,4 Mio. USD Fazilität zu übernehmen, die einer vorzeitigen Auszahlung ohne Strafe zugestimmt hat. Die Bedingungen der Kreditänderung unterliegen der Genehmigung durch die TSX.Gemäß den Bedingungen der Darlehensänderung ist das Darlehen bei der Wahl von Extract in Stammaktien des Kapitals der Gesellschaft (die "Stammaktien") zu einem Wandlungspreis von 0,36 CAD pro Stammaktie wandelbar, was einer Prämie von etwa 50% auf den Schlusskurs der Stammaktien (23. November 2018) entspricht, der dem Stichtag für den Eintritt in das verbindliche Term Sheet entspricht.Alle anderen Bedingungen des Darlehens bleiben unverändert.Als Gegenleistung für Extrakt für die Aufnahme in die Kreditänderung wird die Gesellschaft Extrakt wie folgt zahlen: (a) eine Verlängerungsgebühr von 110.000 USD und (b) die Ausgabe von insgesamt 600.000 Stammaktien-Kaufgarantien (die "Warrants"), die Extract berechtigen, Stammaktien zu einem Ausübungspreis von 0,40 C$ pro Stammaktien für eine dreijährige Laufzeit zu erwerben. Die Gesellschaft kann Extract zur Ausübung der Optionsscheine verpflichten, wenn der volumengewichtete Durchschnittskurs der Stammaktien der Gesellschaft an dreißig (30) aufeinander folgenden Handelstagen C$0,60 oder mehr beträgt.Darüber hinaus freut sich Treasury Metals mitteilen zu können, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Goldeye Explorations ("Goldeye") und Sandy Lake First Nation ("SLFN") eine einjährige Verlängerung ihrer Explorationsvereinbarung (die "Explorationsvereinbarung Verlängerung") auf ihrem Weebigee Gold-Projekt abgeschlossen haben, um die Explorationsaktivitäten fortzusetzen. Die Explorationsvereinbarung ist seit November 2013 in Kraft. Das Weebigee Gold-Projekt befindet sich zu 100% im Besitz von Goldeye/Treasury und unterliegt einer Earn-in-Vereinbarung mit dem derzeitigen Betreiber Sandy Lake Gold Inc. "("SLG") mit Wirkung zum 15. April 2015.Das Weebigee Goldprojekt liegt 227 Kilometer nördlich des Red Lake im Nordwesten von Ontario. Im Jahr 2014 lieferte ein 21 Bohrlochprogramm, das von Goldeye im westlichen Teil des Claimpakets abgeschlossen wurde, signifikante oberflächennahe Ergebnisse, einschließlich hochgradiger Goldabschnitte von 12,86 Au g/t auf 6,85 Metern und 12,17 Au g/t auf 6,2 Metern. Weitere Informationen über die Earn-in-Optionsvereinbarung der SLG und Weebigee finden Sie auf der Website des Treasury unter www.treasurymetals.com.Die Verlängerung der Explorationsvereinbarung spiegelt die laufende Zusammenarbeit zwischen Treasury Metals und SLFN wider, in dessen traditionellem Gebiet sich das Projekt befindet. Die Parteien verpflichten sich zu einem kontinuierlichen, sinnvollen Engagement und Dialog, um sicherzustellen, dass die SLFN-Gemeinschaft im weiteren Verlauf des Projekts beteiligt ist und davon profitiert. Die Verlängerung der Explorationsvereinbarung bezieht sich nicht auf die zusätzlichen Mineralienansprüche der SLG, die sich außerhalb von Goldeye's Weebigee Goldprojekgebiet befinden.Um weitere Informationen über die Treasury Metals zu erhalten, besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens unter www.treasurymetals.com. Treasury Metals Inc. ist ein goldorientiertes Explorations- und Entwicklungsunternehmen mit Standorten in Ontario, Kanada, das an der Toronto Stock Exchange ("TSX") unter dem Symbol "TML" notiert ist. Das zu 100% im Besitz von Treasury Metals Inc. befindliche Goliath Gold Project im Nordwesten von Ontario soll eine der nächsten Goldminen Kanadas werden. Mit einer erstklassigen Infrastruktur, die derzeit vorhanden ist, und einer Goldmineralisierung, die sich bis zur Oberfläche erstreckt, plant Treasury Metals die erste Erschließung einer Goldmine im Tagebau, um eine Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 2.500 Tonnen pro Tag zu versorgen, die in den letzten Jahren der Lebensdauer der Mine unter Tage betrieben wird. Treasury Metals befindet sich derzeit im Genehmigungsverfahren für das Minenprojekt Goliath Gold Project.Folgen Sie uns auf Twitter @TreasuryMetalsGreg Ferron, Interim CEOT: 1.416.214.4654greg@treasurymetals.comMark Wheeler, Direktor, ProjekteT: 1.416.214.4654mark@treasurymetals.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chZukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" angesehen werden können. Alle Aussagen in dieser Mitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die das Management des Unternehmens erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von denjenigen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Treasury Metals lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben.