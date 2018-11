Silber - Eine gute und zwei schlechte Nachrichten!

Was ist nur los mit Silber? Als Gold Mitte November einen Schwächeanfall erlebte und fast auf 1.200 USD sank, fiel Silber gleichzeitig auf neue Jahrestiefs zurück. Werte von 13,87 USD sahen Anleger zuletzt im Januar 2016. Wann hört das denn endlich auf?Die letzte Einschätzung vom 25. Oktober "Wann kommt Silber endlich?" ging durch die neuen Jahrestiefs ganz klar nicht auf. Die rote Widerstandslinie wurde am 2. November mit 14,91 USD ein zweites Mal getestet. Und ein zweites Mal fiel Silber an dieser wichtigen Linie (1. schlechte Nachricht) direkt zurück! Der Pullback war jetzt stärker als am 2. Oktober und drückte Silber auf die genannten neuen Jahrestiefs.Einen großen Ausverkauf gab es aber nicht. Dank der grünen Unterstützungslinie seit Juli 2017, lag das neue Jahrestief lediglich 4 Cents unter dem letzten (13,91 USD am 11. September). Es setzte ein positiver Pullback (die gute Nachricht) ein, der Silber in wenigen Tagen wieder auf 14,53 USD zog. Dort ging es aber aufgrund des Abwärtstrends seit Juni 2018 (2. schlechte Nachricht) nicht weiter und Silber zeigte erneute Schwäche.Das Edelmetall steckt also derzeit zwischen einem markanten Widerstand und einer wichtigen Unterstützung fest. Zusammen könnte sich hier eine Art Keil gebildet haben, in dem die Kursschläge sich offenbar stark verkleinert haben und in dem sich ein gewisser Druck aufgebaut hat.Nach dem Scheitern am Abwärtstrend, könnte es in den nächsten Tagen nochmals neue knappe Jahrestiefs (ca. 13,85 USD) geben. Dreht Silber dann wieder gen Norden ab (Fehlausbruch unbedingt einkalkulieren!) und wird dann zeitnah auch der Abwärtstrend nach oben durchstoßen, könnte eine kleine Rally auf ca. 15 USD einsetzen. Von höheren Kursen (z.B. über 16 USD) zu träumen, macht derzeit aber keinen Sinn!© Robert SchröderIhnen gefallen meine Marktkommentare auf goldseiten.de? Lesen Sie auch meine Einschätzungen u.a. zu DAX & EUR/USD und abonnieren Sie meinen Newsletter . Kostenfrei und unverbindlich.Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in dem besprochenen Wertpapier derzeit nicht investiert. Die bereitgestellten Informationen spiegeln lediglich die persönliche Meinung des Autors wider, stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zu Wertpapiergeschäften dar und können eine individuelle anleger- und anlagengerechte Beratung nicht ersetzen.