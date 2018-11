Commerzbank: Chinas "neue" Handelsrouten

Die chinesischen Goldimporte via Hongkong fielen in diesem Jahr geringer aus, berichtet Scrap Register . Doch das Land würde das Metall aus anderen Quellen beziehen, hieß es von der Commerzbank. Die Analysten der Bank bezogen sich auf die Daten, die vom Census and Statistics Department Hongkongs veröffentlicht wurden.Laut diesen Zahlen importierte China aus Hongkong im Oktober 29,6 Tonnen Gold auf Nettobasis. "Auch wenn dies dreimal so viel war wie im September, so waren es immerhin 36% weniger als im letzten Oktober", fügte die Commerzbank hinzu. Die 439 Tonnen der chinesischen Goldimporte fielen in den ersten 10 Monaten des Jahres um 22% geringer aus als noch im selben Zeitraum des letzten Jahres."Angesichts dessen gibt es allen Grund anzunehmen, dass sich die Handelsrouten verändert haben - d.h. dass China zunehmend Gold aus anderen Ländern importiert, wie der Schweiz. Das Reich der Mitte importierte zwischen Januar und Oktober insgesamt 400 Tonnen des gelben Metalls direkt aus der Schweiz - 60% mehr als im letzten Jahr. Demnach vermitteln die Daten aus Hongkong unserer Ansicht nach ein verfälschtes und übermäßig negatives Bild der chinesischen Goldnachfrage", erklärte die Bank.© Redaktion GoldSeiten.de