Tradewind Markets: Digitales Gold und Silber haben ihre Spuren hinterlassen

Digitales Gold und nun auch digitales Silber scheinen ihre Spuren unter den Edelmetallinvestoren zu hinterlassen, so hieß es von Tradewind Markets, einem Fintech-Startup, das die digitale Bullionbörse VaultChain kreiert hat. Seit diese Plattform im März gestartet ist, hat deren Handelsvolumen die Erwartungen der Beteiligten übertroffen, berichtet Kitco News "Es gibt immer Raum zur Verbesserung, aber bisher sind wir extrem zufrieden damit, wie sich die Plattform in diesem Jahr entwickelt hat", meinte Steve Lowe von Tradewind Markets. Vor kurzem hatte man den Handel mit digitalem Silber auf der Plattform ermöglicht. Dieses wird wie das physische Gold in Tresorräumen der Royal Canadian Mint gelagert, wobei die Transaktionen selbst mithilfe der Blockchain-Technologie durchgeführt werden."Unsere Kundenbasis hat starkes Interesse an digitalem Silber, das unsere Goldprodukte ergänzt. Demnach war es der logische nächste Schritt unserer Entwicklung", so Lowe in einer Pressemitteilung vom Dienstag. Nach diesem Meilenstein sei das Unternehmen nunmehr darauf fokussiert, die Liquidität auf der Plattform zu erhöhen.© Redaktion GoldSeiten.de