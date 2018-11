Ein Viertel der europäischen Anleger setzt auf Gold

Unter europäischen Investoren erfreut sich Gold offenbar großer Beliebtheit. Laut einer Umfrage des Investment-Management-Unternehmens Legg Mason betrachten rund ein Viertel der Anleger in Deutschland, Italien, der Schweiz und dem Vereinigten Königreich das Edelmetall als gutes Investment für die kommenden zwölf Monate. Dies geht aus einem aktuellen Artikel von Funds-Europe.com hervor.Im Rahmen der Erhebung wurden weltweit 16.810 Anleger befragt, die im Laufe des nächsten Jahres mindestens 10.000 € investieren wollen. Insbesondere in Deutschland und der Schweiz waren die Investoren dem gelben Metall zugetan. Hier sprachen sich 30% bzw. 27% der Umfrageteilnehmer für Gold aus, das damit in diesen beiden Ländern ebenso beliebt ist wie heimische Aktien.In Großbritannien wird Gold immerhin noch von 22% der Anleger positiv bewertet und liegt damit noch vor Aktien, Anleihen, Bargeld und alternativen Investments. In den USA schätzen dagegen nur 18% der Umfrageteilnehmer Gold als vorteilhafte Investition ein.Alex Barry, der Vertriebsleiter von Legg Mason für das UK, teilt die positive Einstellung vieler Europäer aber offenbar nicht. Dem Artikel zufolge könne er zwar verstehen, dass die Investoren nach der langen Hausse an den allgemeinen Märkten nun sichere Häfen wie Gold und Bargeld aufsuchen. Er fügt jedoch hinzu, dass man die Rendite einer solchen Anlage nicht außer Acht lassen sollte. "Gold als Asset hat den Investoren in diesem Kalenderjahr keine Gewinne geliefert, und es ist schwer, zum aktuellen Zeitpunkt einen möglichen Katalysator für das Metall zu erkennen."© Redaktion GoldSeiten.de