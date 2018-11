MGX Minerals gibt Beginn der Bohrungen auf Lithiumprojekt Salinitas bekannt

Vancouver, 28. November 2018 - MGX Minerals Inc. (MGX oder das Unternehmen) (CSE: XMG / OTCQB: MGXMF / FSE: 1MG) gibt bekannt, dass sein Joint-Venture-Partner A.I.S. Resources (A.I.S.) (TSX.V: AIS) mit den Bohrungen auf dem Lithiumprojekt Salinitas (Salinitas oder das Projekt) in Argentinien begonnen hat. Proben, die bislang aus einem Abschnitt von 43 Metern genommen wurden, zeigen einen porösen, grobkörnigen Sand, der für die Weiterleitung von Sole geeignet ist. Das im Oktober beendete Programm aus Schürfgrabungen bestätigte das Vorhandensein dieser porösen Sande. Man geht davon aus, dass man bei diesen Sanden in der Tiefe auf elektrischen Widerstand treffen wird. Ziel dieses Bohrprogramms ist es, zwei geophysikalische Anomalien zu testen, die im Zuge der zuvor abgeschlossenen TEM-Untersuchung (transient-elektromagnetische Erkundung) ausgemacht worden waren. Basierend auf der Interpretation der geophysikalischen Profile stellen diese Anomalien potenzielle Wasserleiter-Strukturen dar. Die Solen werden bis zu einer Tiefe von 400 m beprobt und es erfolgen spezielle Ausbeute- und andere Porositätstests. Abhängig von der Solezusammensetzung und der Durchflussgeschwindigkeit wird in einem Bohrloch ein 30-tägiger Pumptest erfolgen.Die Salinitas-Konzessionsgebiete liegen im Lithiumdreieck im Salar de Salinas Grandes in der Provinz Salta. Das 4.308 Hektar große, zusammenhängende Landpaket liegt in der Region Puna im Nordwesten Argentiniens nahe der Grenze zu Chile. Das Gebiet ist für seine lithium- und kaliumhaltigen Solen bekannt. Salinas Grandes wurde 2013 mit positiven Ergebnissen von Orocobre exploriert und wird derzeit von anderen Lithiumexplorationsunternehmen exploriert.MGX hat ein Verfahren zur Schnellextraktion von Lithiumsole entwickelt, das den Platzbedarf eliminiert bzw. stark reduziert. Außerdem fallen die Ausgaben für weitläufige, mehrphasige, abgedichtete Verdunstungsteiche in Seegröße weg und die Qualität der Extraktion und der Gewinnung aus einem breiten Spektrum an Solen wird im Vergleich zur herkömmlichen solaren Verdunstung verbessert. MGX wird bald ein System zur Schnellextraktion von Lithium auf das Projektgebiet Salinitas bringen.Abbildung 1. Bohrung eines 6-Inch-Bohrlochs mit Stahlgehäuse vor HQ-Diamantbohrungen. Das Gehäuse verhindert ein Einfallen des Bohrlochs in unverfestigtem Sediment, da der Soledruck in der Tiefe hoch ist.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/45311/PR-11-28-2018-1-DEPRcom.001.jpegAbbildung 2. Standort von Bohrloch #2 aufgrund der Ergebnisse der zuvor abgeschlossenen TEM-Untersuchung. Bereiche in Dunkellila stellen Widerstandswerte dar, die niedriger als der Wert für Salzwasser sind, was auf das Vorhandensein von anderen Elementen in der Sole schließen lässt.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/45311/PR-11-28-2018-1-DEPRcom.002.pngMGX ist für dieses Projekt eine Partnerschaft mit A.I.S. Resources (TSX.V: AIS) eingegangen und erwirbt momentan eine ungeteilte 80-prozentige Beteiligung, indem es den Betrag von 1,2 Mio. US-$ in die Exploration investiert und bis 31. Mai 2020 insgesamt 3,2 Mio. US-$ bezahlt.Andris Kikauka, P.Geo., Vice President of Exploration von MGX Minerals, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung erstellt, geprüft und genehmigt. Herr Kikauka ist keine unabhängige qualifizierte Person (Qualified Person) gemäß den Bestimmungen von National Instrument 43-101. MGX Minerals ist ein diversifiziertes kanadisches Rohstoff- und Technologieunternehmen mit Beteiligungen an globalen fortgeschrittenen Materialprojekten sowie Energie- und Wasseranlagen. MGX wurde für dieses Verfahren kürzlich mit dem Base and Specialty Metals Industry Leadership Award bei den S&P Global Platts Global Metals Awards 2018 ausgezeichnet. 