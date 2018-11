TD Securities: Gold "ist noch nicht bereit zum Abflug"

Trotz der eher friedfertigen Signale, die der Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell, sendet, ist Gold noch nicht dazu bereit, aus seiner Handelsspanne auszubrechen, hieß es von TD Securities."Es ist unwahrscheinlich, dass das gelbe Edelmetall jetzt schon aus dem oberen Spektrum seiner Handelsspanne ausbrechen wird. Der Markt wird tatsächlich niederschmetternde Wirtschaftsdaten zu Gesicht bekommen sowie strukturelle Abwärtsbewegungen des Dollar erleben müssen, bevor Gold unser angedachtes 1.300-Dollar-Niveau erreichen wird", erklärte Bart Melek von TDS.Während einer Rede hatte Powell davon gesprochen, dass sich die aktuellen US-Zinsen unter "neutralem" Niveau befinden würden und die Fed demnach abhängig von Daten und ohne festen Plan agieren würde, was zukünftige Zinsanhebungen angehe, berichtet Kitco News . Laut TD Securities schafft diese Aussage nur noch mehr Zweideutigkeit, was die Zukunft des Zinses betrifft.Der Dollar sei für Gold jedoch noch immer am wichtigsten, da dieser das gelbe Edelmetall in diesem Jahr deutlich belastet hatte. Schwellenlandwährungen, die Gold ebenfalls schadeten, sollen sich auch besser entwickeln, fügte Melek hinzu.© Redaktion GoldSeiten.de