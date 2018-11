Indien könnte Goldschmuckexporte bis 2025 verdoppeln

Indien ist in der Lage, seine Goldschmuckexporte bis 2025 auf 18 Milliarden Dollar zu verdoppeln, meinte Pramod Agrawal, Vorsitzender von India's Gem and Jewellery Export Promotion Council (GJEPC), während des India Gold & Jewellery Summit. Zuerst muss jedoch die Zollgebühr von 4% verringert werden, die bei dem Import von Gold fällig wird, fügte Agrawal hinzu.Der indische Handels- und Industrieminister, Suresh Prabhu, der ebenfalls während des Gipfels anwesend war, meinte, dass "nur 10% des ins Land importierten Goldes aufgrund einer starken inländischen Nachfrage als Schmuck exportiert wurde." Seiner Ansicht nach bräuchte die Edelstein- und Schmuckbranche eine Aufrüstung ihrer Infrastruktur und müsse die Standards erhöhen, um an den weltweiten Märkten etwas bewirken zu können, berichtet Scrap Register Mitte November ließ der indische Minister für Lebensmittel und Verbraucherangelegenheiten, Ram Vilas Paswan, verlauten, dass die Regierung bald eine Kennzeichnung von Goldschmuck verpflichtend machen würde. Die Kennzeichnung von Gold, was einer Reinheitsbeurkundung des Metalls entspricht, ist derzeit eine freiwillige Maßnahme in Indien.© Redaktion GoldSeiten.de