Griechisches Netzwerk aus Goldschmugglern entlarvt

Ein illegales Goldschmuggelnetzwerk hatte sich über Griechenland ausgebreitet, berichtet das Nachrichtenportal ekathimerini.com . Dieses wurde nun in einer Operation, die am Dienstag in Attica, Thessaloniki und Volos begann, von der Polizei hochgenommen.Laut den polizeilichen Quellen wurden während dieses Großeinsatzes große Mengen Gold, Silber, Schmuck sowie Bargeld und Waffen beschlagnahmt. Die Polizei nahm insgesamt 59 Leute fest, einschließlich einer Lokalberühmtheit: Der 51-jährige Dimitris Richardos Mylonas, der während der griechischen Finanzkrise durch TV-Werbung für seinen Gold- und Silberhandel Bekanntheit erlangte.Die Verdächtigen werden beschuldigt, Gold und Silber von einer Gruppe bestehend aus 20 ausländischen Staatsangehörigen erworben zu haben, die Häuser ausraubten. Ein Teil des gestohlenen Metalls, das Mylonas erhielt, wurde Berichten zufolge eingeschmolzen und dann in die Türkei und nach Deutschland geschmuggelt.Seit dem Beginn der Schuldenkrise im Spätjahr 2009 haben viele Griechen damit begonnen, Gold und Silber zu erwerben, um einem potenziellen Verlust ihrer Ersparnisse vorzubeugen.© Redaktion GoldSeiten.de