SilverCrest Metals: Strategische Investition in Höhe von 31 Mio. CAD durch SSR Mining

Vancouver, 29. November 2018 - SilverCrest Metals Inc. (SilverCrest oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass SSR Mining Inc. (SSR) sich im Rahmen einer Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung zum Kauf von 8.220.645 Stammaktien des Unternehmens zu einem Preis von je 3,73 CAD verpflichtet hat. Das macht eine Gesamtinvestition von 30.663.006 CAD aus. Nach der Privatplatzierung wird SSR 9,9% der ausstehenden Aktien von SilverCrest auf nicht verwässerter Basis besitzen. In Abhängigkeit davon, ob die notwendigen Genehmigungen erhalten wurden, soll die Privatplatzierung am bzw. um den 7. Dezember abgeschlossen werden. Die bei Abschluss der Privatplatzierung an SSR ausgegebenen Stammaktien unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Tag des Abschlusses. Das Unternehmen wird den Erlös aus der Privatplatzierung für die Exploration und Erschließung des Projekts Las Chispas sowie für damit verbundene Kosten verwenden.N. Eric Fier, CPG, P.Eng und CEO, meinte dazu: Wir freuen uns, SSR als neuen Investor von SilverCrest begrüßen zu können. Durch diese Investition wird SilverCrest mehr als 40 Mio. CAD haben, um das Projekt Las Chispas zu explorieren und voranzubringen. Die Investition durch SSR ist eine wichtige Unterstützung für das Projekt Las Chispas durch ein Bergbauunternehmen mit einem guten Ruf und einer Erfolgsgeschichte in Sachen Finanzdisziplin und operativer Leistung, das uns dabei helfen kann, die Risiken des Projekts Las Chispas weiter zu verringern und es stattdessen zu optimieren. Wir freuen uns auf eine positive Zusammenarbeit mit SSR, wenn wir Las Chispas vorantreiben.Im Zusammenhang mit der Investition sind SSR und SilverCrest eine verbindliche Investitionsvereinbarung eingegangen. Solange SSR 5% oder mehr der ausstehenden Stammaktien von SilverCrest hält, lauten die Bestimmungen dieser Vereinbarungen unter anderem wie folgt:- eine Beschränkung, die besagt, dass SSR höchstens 9,9% der Stammaktien von SilverCrest kaufen darf;- Beteiligungsrechte, um eine anteilige Eigentumsbeteiligung zu erhalten;- ein Vorkaufsrecht für alle vorgeschlagenen Lizenzgebühren, Stream- oder Offtake Agreement; sowie- bestimmte Informationsrechte über die technischen und wissenschaftlichen Daten über Las Chispas.SilverCrest geht davon aus, dass es mit dieser Investition vollständig finanziert ist, um 2019 die folgenden Arbeiten auf dem Projekt Las Chispas durchzuführen: 1) eine Ressourcenaktualisierung im ersten Quartal 2019, 2) Abschluss einer vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA) im ersten Quartal 2019, 3) Bau eines Explorationsstollens in die hochgradige Zone Area 51 im Erzgang Babicanora, 4) ein aggressives Infill- und Erweiterungsbohrprogramm, um die hochgradige Edelmetallressource zu aktualisieren und möglicherweise aufzuwerten, sowie 5) bei einer positive PEA eine Vormachbarkeitsstudie bis Ende 2019. SilverCrest Metals Inc. ist ein kanadisches Edelmetallexplorationsunternehmen mit Sitz in Vancouver (BC). Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf Neuentdeckungen, wertschaffenden Akquisitionen und der Produktionsaufnahme in den historischen Edelmetallregionen Mexikos. Der aktuelle Tätigkeitsschwerpunkt des Unternehmens liegt auf der historischen Bergbauregion Las Chispas im mexikanischen Bundesstaat Sonora mit ihren hochgradigen Rohstoffvorkommen. SilverCrest ist das erste Unternehmen, das im historischen Projekt Las Chispas erfolgreich Testbohrungen durchgeführt hat und dabei zahlreiche Entdeckungen verbuchen konnte. Das Unternehmen wird von einem mit allen Aspekten des Edelmetallbergbausektors vertrauten Führungsteam geleitet, das Projekte von der Entdeckung über die Finanzierung bis hin zur zeit- und budgetgerechten Errichtung und Produktion betreut.N. Eric Fier, CPG, P.EngChief Executive Officer SilverCrest Metals Inc.SilverCrest Metals Inc.Ansprechpartner: Michael Rapsch, VP Corp. CommunicationsTel: +1 (604) 694-1730Fax: +1 (604) 357-1313Tel (gebührenfrei): 18666911730 (Kanada & USA)E-Mail: info@silvercrestmetals.comWebseite: www.silvercrestmetals.com570 Granville Street, Suite 501Vancouver, British Columbia V6C 3P1ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung. Solche zukunftsgerichteten Aussagen betreffen die beabsichtigte Verwendung der Erlöse und den geplanten Abschlussstichtag des Angebots. Solche zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen basieren auf einer Reihe von Annahmen, die sich als unrichtig erweisen könnten. Annahmen wurden unter anderem zu folgenden Aspekten getroffen: Situation der allgemeinen Wirtschafts- und Finanzmärkte, Zeitpunkt und Höhe der Investitionsausgaben und Auswirkungen der von den Regierungsbehörden erlassenen Vorschriften. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten aufgrund diverser Risikofaktoren unter Umständen wesentlich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: der Zeitpunkt und Inhalt von Arbeitsprogrammen; die Ergebnisse der Explorationsaktivitäten; die Auswertung der Bohrergebnisse und sonstigen geologischen Daten; sowie die allgemeine Marktlage bzw. Branchensituation. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Erwartungen und Annahmen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Annahmen, auf denen solche Informationen beruhen, könnten sich möglicherweise als ungenau herausstellen, selbst wenn diese zum Zeitpunkt der Erstellung für vernünftig gehalten werden. Die Leser sollten sich daher nicht vorbehaltslos auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, da diese nur zum Zeitpunkt gelten, ab dem sie getätigt werden. Das Unternehmen ist außerhalb des gesetzlich vorgeschriebenen Rahmens nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemeldung zu aktualisieren oder zu überarbeiten, wenn sich die Annahmen, Schätzungen und Meinungen oder andere Umstände ändern sollten.Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!