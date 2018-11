Commerzbank - "Wir können die kürzliche Schwäche des Goldes nicht verstehen"

Analysten der Commerzbank meinten, dass "sie nicht verstehen können, warum" Gold am Dienstag gefallen ist, wenn man die politischen und geopolitischen Risiken bedenkt, berichtet Scrap Register . Vor allem angesichts der "zunehmend streitlustigen Rhetorik" zischen der Ukraine und Russland. Der US-amerikanische Präsident Donald Trump ließ Zweifel laut werden, ob ein Treffen mit dem russischen Präsidenten während eines kommenden G20-Gipfels stattfinden wird.Das sollte die Unsicherheit deutlich erhöhen, so die Commerzbank. Analysten meinten, dass Trumps kürzliche Kommentare, in denen er die Federal Reserve kritisierte, "prägnante Sprache" beinhaltet hätten. Wobei Trump meinte, dass die Fed ein größeres Problem als China ist und er "kein bisschen glücklich" darüber sei, dass er Powell als Vorsitzenden der Zentralbank ausgewählt habe."Das hatte jedoch auch keine Wirkung auf Gold", so die Commerzbank. "Gold wurde durch den soliden US-Dollar nach unten gedrückt, der an Stärke gewann, nachdem der stellvertretende Vorsitzende der Fed, Richard Clarida, gestern von einer allmählichen Normalisierung der Geldpolitik sprach."© Redaktion GoldSeiten.de