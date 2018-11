AngloGold Ashanti - Kurz vor dem Sprung!

Für das südafrikanische Unternehmen AngloGold Ashanti Ltd. sah es bis Mitte August sehr schlecht aus. Einstellige Kurse um 7 USD, eine Jahresperformance 2018 von Minus 30% sowie bedrohlich nahekommende 2015er Tief schreckten Anleger und Investoren. Doch wie aus dem Nichts hat sich die Aktie seitdem bis heute deutlich erholt und sogar die 10 USD Marke zurückerobern. Warum es hier schon bald um eine waschechte Trendwende gehen könnte, lesen Sie im Folgenden.Mit dem gestrigen Schlusskurs steht die Aktie lediglich 1,08% im Minus. Selbst die seit Monaten relativ starke Buenaventura steht mit 0,14% nur marginal besser da. Zum Vergleich: Der HUI-Index steht aktuell 23,87% im Minus. AngloGold hat sich in den letzten Wochen also still und heimlich zu einem weiteren Outperformer entwickelt. Und es könnte sogar noch besser kommen …Nach dem Fehlausbruch an der im Chart eingezeichneten Unterstützungslinie und Unterstützungszone, war die Aktie spätestens mit dem Sprung zurück über 8,50 USD wieder oben auf und außerhalb der Gefahrenzone. Jetzt hängt es nur noch an dem entsprechenden Pendant: Die rote Widerstandslinie.Wird diese, zum Beispiel mit einem Wochenschlusskurs von 10,50 USD, überwunden, besteht die reelle Chance, dass der Knoten dann geplatzt sein könnte und die finalen Korrekturtiefs endlich hinter den Aktionären liegen könnte. Das Kurspotenzial nach dem Ausbruch liegt dann innerhalb der breiten roten Widerstandslinie, die zwischen ca. 19,53 und 22,91 USD verläuft.© Robert SchröderIhnen gefallen meine Marktkommentare auf goldseiten.de? Lesen Sie auch meine Einschätzungen u.a. zu DAX & EUR/USD und abonnieren Sie meinen Newsletter . Kostenfrei und unverbindlich.Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in dem besprochenen Wertpapier derzeit nicht investiert. Die bereitgestellten Informationen spiegeln lediglich die persönliche Meinung des Autors wider, stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zu Wertpapiergeschäften dar und können eine individuelle anleger- und anlagengerechte Beratung nicht ersetzen.