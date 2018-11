Pepperstone: Gold 2019 "das beste Haus an einem schlechten Platz"

Im nächsten Jahr sei eine Investition in Gold die "beste" Möglichkeit da draußen, sobald die US-Wirtschaft und der US-Dollar an Fahrt verlieren, so das australische Forex-Handelsunternehmen Pepperstone. "Aktuell scheint auch in Europa ein schwaches Bild zu entstehen. Würden Sie dann hergehen und Euros kaufen? Sicherlich nicht", meinte Chris Weston aus der Forschungsabteilung des Unternehmens.Keine der primären Wahlmöglichkeiten an der Forex scheint derzeit so gut zu sein, wie die Edelmetalle, erklärte er laut Kitco News . "Gehen wir also her und kaufen Gold? Es ist die beste Möglichkeit, die noch bleibt", so Weston. "Im nächsten Jahr ist es vielleicht das beste Haus an einem schlechten Platz. Da wird meiner Ansicht nach der Handel stattfinden. Gold wird höchstwahrscheinlich herausstechen."Das gelbe Edelmetall scheint ein gutes Gerüst für einen Start ins neue Jahr zu haben, da sowohl die US-Wirtschaft als auch der US-Dollar an Stärke verlieren werden, so Pepperstone. "Wachstumserwartungen in den USA sind zu hoch, die Inflationserwartungen sind zu hoch. Und ich denke, sobald wir einen Rückzug der Frühindikatoren sehen, wird der Dollar unter Druck geraten", fügte Weston hinzu.© Redaktion GoldSeiten.de