FXTM - Gold könnte Widerstand von 1.228 Dollar je Unze überwinden

Gold "leuchtet", während der US-Dollar durch die Kommentare des Fed-Vorsitzenden, Jerome Powell, "entthront" wurde, erklärte Lukman Otunuga, Analyst bei FXTM. Vor kurzem erst hatte Powell behauptet, dass sich die Zinsen derzeit auf einem "neutralen" Niveau befinden würden, während er jedoch zuvor verlauten hatte lassen, dass sich diese noch weit von einem neutralen Territorium entfernt befänden.Somit kam die Idee auf, dass die Fed eine Erhebung der US-Zinsen im nächsten Jahr vielleicht pausieren wird, meinte Otunuga laut Scrap Register . "Die Preisbewegungen, die wir derzeit beobachten können, unterstreichen, dass die Richtung des Goldes von der Entwicklung des Dollar und den Spekulationen über die US-Zinsen abhängig sind", so schlussfolgerte er."Da der Dollar kurzfristig an Stärke verlieren könnte, besitzt das gelbe Edelmetall das Potenzial, über einen Widerstand von 1.228 Dollar auszubrechen. Ein Handelsschluss über diesem Wert könnte eine Bewegung in Richtung der 1.240 Dollar je Unze fördern", kommentierte er.© Redaktion GoldSeiten.de