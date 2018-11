Saudi Arabien in der Zwickmühle

Quelle; Bloomberg, eigene Darstellung

Der Euro eröffnet heute gegenüber dem USD bei 1,1392 (08:00 Uhr), nachdem der Tiefstkurs der letzten 24 Handelsstunden bei 1,1349 im US-Geschäft markiert wurde. Der USD stellt sich gegenüber dem JPY auf 113,4. In der Folge notiert EUR-JPY bei 129,18. EUR-CHF oszilliert bei 1,13539.In den letzten Wochen fielen die Ölpreise auf Basis von WTI von der Spitze bei 75 USD / Barrel um über 30 % auf 51 USD / Barrel. Diese Bewegung kommt der US-Administration zugute, die zuvor über die hohen Ölpreise insbesondere gegenüber Saudi-Arabien an den Märkten angeprangert hatte.Die aktuellen Notierungen sind allerdings zu niedrig für Saudi-Arabien, das gemäß dem IWF einen durchschnittlichen Ölpreis von 73 USD benötigt, um einen ausgeglichenen Staatshaushalt vorweisen zu können. Durch das aktuelle Reform- und Investitionspaket des saudischen Königshauses und die daraus zu bedienenden Projektfinanzierungen, weist der Staatshaushaushalt keineReagibilität nach unten auf. Eine Senkung der hohen Sozialausgaben ist ebenfalls politisch nicht opportun. Damit bleibt nur eine Ausweitung des Budgetdefizits übrig. Saudi-Arabien könnte versuchen, dieses abzumildern, indem es in der nächsten Woche auf der OPEC-Sitzung sich für Förderkürzungen einsetzt.Mit diesen würde es aber die US-Regierung verärgern, auf deren guten Willen der Kronprinz und de-facto Herrscher Mohammed bin Salman seit dem Mord an Jamal Khashoggi mehr als je zuvor angewiesen ist.Damit nicht genug hat der russische Präsident Wladimir Putin öffentlich verkündet, dass für Russland ein Ölpreis um die 60 USD vollkommen akzeptabel sei. Die Produktionskosten auf Vollkostenbasis der großen russischen Förderunternehmen Lukoil, Gazprom und Rosneft liegen zwischen 40 und 50 USD. Ca. 80% der Kosten, die die Konzerne tragen, sind allerdings Exportzölle und weitere Steuern der russischen Regierung. Dieser Steueranteil sinkt bei einem fallenden Ölpreis, so dass die Unternehmen durch sinkende Ölpreise nicht in Schwierigkeiten geraten würden. Ihre Grenzkosten liegen bei ca. 10 USD.Entscheidend für die Position Saudi Arabiens gegenüber Russland ist der höhere Kapitalbedarf des arabischen Landes. Es muss aufpassen, dass die bisher niedrige Staatsverschuldung von ca. 20% nicht sprunghaft ansteigt. Mit einer Ausweitung der russischen Fördermenge würden die Araber in Schwierigkeiten geraten.Das Land ist damit auf den guten Willen der US-Seite und Russlands angewiesen. Es ist davon auszugehen, dass es zu einer Einigung zwischen den Parteien kommt. Diese könnte aber teuer für Saudi-Arabien werden, das de facto Spielball zwischen den großen Mächten ist.Die Wirtschaft der beiden nicht zur Eurozone gehörenden Länder Schweiz und Schweden spürt jeweils die jüngste konjunkturelle Eintrübung überraschend deutlich. In beiden Ländern lag das BIP-Wachstum im Quartalsvergleich mit -0,2% unter den positiven Analystenerwartungen. In der Schweiz waren insbesondere die Exporte mit einem Minus von 4,2% rückläufig. Auf der schwedischen Seite war der Export in Servicebereich weiter stabil, aber auf der Güterseite kam es zu Eintrübungen.Beide Volkswirtschaften weisen im Exportsektor Ähnlichkeiten mit der deutschen Exportwirtschaft auf, die sogar ein Minus von 0,9% aufwies. Wir müssen an dieser Stelle wieder feststellen, dass die negativen Auswirkungen der politischen Entwicklungen in der Realwirtschaft spürbar sind. Es ist Aufgabe der Politik diesen Nebel wieder zu lichten, um eine Trendbildung zu verhindern. Die Möglichkeit dazu haben Donald Trump und Xi Jinping an diesem Wochenende.Zusammenfassend ergibt sich ein Szenario, das eine neutrale Haltung in dem Währungspaar EUR-USD favorisiert. Ein Ausbruch aus der Bandbreite 1.1200 - 1.1500 eröffnet neue Chancen.Viel Erfolg!© Christian BuntrockHinweis: Der Forex-Report ist eine unverbindliche Marketingmitteilung der SOLVECON INVEST GMBH, die sich ausschließlich an in Deutschland ansässige Empfänger richtet. Er stellt weder eine konkrete Anlageempfehlung dar noch kommt durch seine Ausgabe oder Entgegennahme ein Auskunfts- oder Beratungsvertrag gleich welcher Art zwischen der SOLVECON INVEST GMBH und dem jeweiligen Empfänger zustande.Die im Forex-Report wiedergegebenen Informationen stammen aus Quellen, die wir für zuverlässig halten, für deren Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität wir jedoch keine Gewähr oder Haftung übernehmen können. Soweit auf Basis solcher Informationen im Forex-Report Einschätzungen, Statements, Meinungen oder Prognosen abgegeben werden, handelt es sich jeweils lediglich um die persönliche und unverbindliche Auffassung der Verfasser des Forex-Reports, die in dem Forex-Report als Ansprechpartner benannt werden.Die im Forex-Report genannten Kennzahlen und Entwicklungen der Vergangenheit sind keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen, sodass sich insbesondere darauf gestützte Prognosen im Nachhinein als unzutreffend erweisen können. Der Forex-Report kann zudem naturgemäß die individuellen Anlagemöglichkeiten, -strategien und -ziele seiner Empfänger nicht berücksichtigen und enthält dementsprechend keine Aussagen darüber, wie sein Inhalt in Bezug auf die persönliche Situation des jeweiligen Empfängers zu würdigen ist. Soweit im Forex-Report Angaben zu oder in Fremdwährungen gemacht werden, ist bei der Würdigung solcher Angaben durch den Empfänger zudem stets auch das Wechselkursrisiko zu beachten.