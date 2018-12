PMMC weist Goldzertifizierung der Ghana Standard Authority zurück

Die Precious Minerals Marketing Company (PMMC) beschrieb das Vorgehen der Ghana Standard Authority (GSA) als "totalen Unsinn" und "ohne Wirkung". Die GSA hatte vor kurzem beschlossen, verfeinertes Gold innerhalb Ghanas zu prüfen, zu bewerten und zu zertifizieren, um dieses dann am internationalen Bullionmarkt zu platzieren, hieß es bereits in einem vorherigen Bericht Dr. Kwadjo Opare-Hammond, Geschäftsführer der PMMC, hob bereits in einem Interview hervor, dass die GSA keinerlei Mandat besitze, wenn es um den Mineralsektor ginge, berichtet Ghana Web . Das habe man bei mehreren Gelegenheiten klargemacht. Die Thematik sei im letzten Jahr aufgekommen und man habe der GSA mitgeteilt, dass die Autorität zwecks der Edelmetalle der PMMC gehöre und die GSA sich von derartigen Handlungen entfernen solle.Laut dem Precious Minerals Marketing Corporation Law, ein Gesetz, das von der PMMC etabliert wurde, unterliegt es der Institution Mineralien zu klassifizieren, zu prüfen, zu bewerten und zu verarbeiten. "Wir sind äußerst überrascht darüber, was passiert ist. Es ist bedauerlich, dass die GSA so mit Gold Coast Refinery verfahren ist", hieß es von Dr. Opare-Hammond.© Redaktion GoldSeiten.de