Verkäufe des "American Gold Eagle" im November 2018

Kürzlich veröffentlichte die U.S. Mint die neusten Verkaufszahlen der weltweit beliebten Anlagemünze American Gold Eagle für den Monat November. Aus den Daten geht hervor, dass die Absatzzahlen in diesem Zeitraum verglichen zum Vormonat stark zurückgegangen sind.So hat die US-amerikanische Prägestätte im letzten Monat Goldmünzen mit einem Gesamtgewicht von 8.000 Unzen verkauft, 16.500 Unzen weniger als noch im Oktober. Die Stückzahl der verkauften Gold Eagles ging hingegen von 37.000 auf 24.000 Stück zurück.Im November wurden 5.000 Münzen zu je 1 Unze verkauft, 16.000 Stück weniger als noch im vorherigen Monat. Des Weiteren wurden 2.000 Münzen zu ½ Unzen, 2.000 zu ¼ Unzen und 15.000 zu 1/10 Unze in diesem Zeitraum abgesetzt.Verglichen zum Vorjahr ergab sich eine leichte Zunahme des Gesamtgewichtes der verkauften Münzen: Im November 2017 hatte die Prägestätte 23.500 Gold Eagles im Umfang von 12.000 Unzen verkauft.© Redaktion GoldSeiten.de