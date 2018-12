Silber: Abwärtstrendlinie im Fokus

Der Silberpreis setzte Anfang November wieder unter die wichtige Unterstützung bei 14,31 USD zurück und vergab damit die Chance auf eine Fortsetzung der Erholung. Es folgte eine steile Abwärtswelle, die erst an der zentralen Unterstützung bei 13,80 USD gestoppt wurde. Anschließend arbeitete sich der Wert wieder an die Hürde bei 14,60 USD empor, setzte jedoch von dieser zurück. Nach einer volatilen Korrektur nehmen die Bullen aktuell jedoch wieder die Barriere bei 14,31 USD in Angriff und können diese im frühen Handel überschreiten.Der Silberpreis notiert aufgrund der jüngsten Erholung knapp unter einer mittelfristigen Abwärtstrendlinie. Wird diese jetzt ebenfalls überschritten, wäre eine Ausbruch über 14,31 USD erfolgreich vollzogen und damit der Weg für einen Angriff auf die 14,60 USD-Marke frei. Doch erst über dieser Hürde hätten die Bullen den Ringkampf für sich entschieden und könnten Silber anschließend bis 15,00 USD und darüber ggf. bis 15,59 USD antreiben.Setzt der Wert dagegen wieder unter 14,31 USD zurück, drohen weitere Abgaben bis 13,80 USD. Dann könnte das Austesten der Rangegrenzen in eine neue Runde gehen. Unterhalb der Marke wäre dagegen ein starkes Verkaufssignal mit einem ersten Ziel bei 13,30 USD aktiv.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG