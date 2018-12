Boris Mikanikrezai: "Das meist gehasste Edelmetall" wird endlich steigen

Silber, das in diesem Jahr als das "meist gehasste Edelmetall" galt, wird in den nächsten Monaten endlich zulegen, so meint Boris Mikanikrezai von Metal Bulletin. Das graue Edelmetall habe viele Investoren dieses Jahr enttäuscht, berichtet Kitco News . Mikanikrezai erwartet einen Anstieg, wenn sich der Preis zunächst bei etwa 14 Dollar je Unze stabilisiert hat."Die Spekulanten sind noch immer scheu gegenüber Silber, deshalb der Mangel an neuen Käufen", kommentierte er. Short Covering könnte jedoch dabei helfen, den Preis bei 14 Dollar je Unze zu stabilisieren. Das graue Edelmetall sei derzeit eine gute Kaufgelegenheit für Investoren, fügte Mikanikrezai hinzu. Gegenüber anderen Edelmetallen sei Silber derzeit billig."Basierend auf einer Vielzahl an Maßstäben (z.B. das Gold-Silber-Verhältnis) scheint Silber derzeit extrem billig zu sein. Demnach gilt es als eine langfristige Kaufgelegenheit", erklärte er. "In diesem Jahr war Silber bisher das meist gehasste Edelmetall, wobei der Silberpreis der COMEX um 16% zurückging."Kurzfristig, so rät er, solle man auf das makroökonomische Umfeld achten, das er persönlich als primären Treiber des Silberpreises sieht, während sich das Jahr dem Ende zuneigt.© Redaktion GoldSeiten.de