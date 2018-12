Gold 2019 bereit zum Anstieg; alle Augen auf der Fed

Gold könnte zur Rally bereit sein, angesichts der zunehmenden Spekulationen über eine Pausierung der Zinserhebungen 2019 durch die Federal Reserve, berichtet Bloomberg . Der Vorsitzende der Fed hatte zuvor kommentiert, dass sich die Zinsen auf einem neutralen Niveau befinden würden, was die Märkte als Andeutung auf eine lockere Haltung auffassten."Gold könnte sich mit einer Rally schwer tun", meinte Nicholas Frappell von ABC Bullion. "Gold wird sich einer längeren Zeitspanne gegenübersehen, in der die Fed an ihrer Straffung festhält, bevor sich der Zinszyklus 2019 verändert." Die Handelsthematik zwischen USA und China dominiere die Geschichte um die Fed ebenfalls, fügte er hinzu.Alle Augen sind nun auf das letzte Treffen des Federal Open Market Committee in diesem Jahr gerichtet, das zum 18. oder 19. Dezember stattfinden soll. Trey Reik von Sprott Inc. erwartet eine Pausierung der Zinsschritte im nächsten Jahr. Er prognostiziert einen Goldpreisanstieg auf 1.360 Dollar je Unze im ersten Halbjahr 2019 und mögliche 1.525 Dollar im Gesamtjahr. Das wäre ein Preis, den man zuletzt 2013 so gesehen hat.© Redaktion GoldSeiten.de