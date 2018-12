Abcourt Engage une Firme de Relations avec les Investisseurs

Rouyn-Noranda, Quebec, Canada / TheNewswire / 3 decembre 2018 - M. Renaud Hinse, president et chef de la direction de Mines Abcourt inc. (la << Corporation >> ou << Abcourt >>) (Bourse de croissance TS : ABI, Berlin : AML-BE et Frankfort : AML-FF) est heureux d'annoncer que la Corporation a retenu les services de M. Dany Cenac Robert de Reseau ProMarket Inc. de Montreal, Quebec, en tant que consultant pour offrir des services de marketing et relations avec les investisseurs.

M. Cenac Robert aidera Abcourt a accroitre sa visibilite et a mieux faire connaitre la Corporation et ses projets miniers, plus particulierement en ameliorant sa presence sur les reseaux sociaux et par une meilleure representation dans ses activites de reseautage ainsi que pour la recherche de nouveaux investisseurs au Canada, aux Etats-Unis et en Europe.

M. Cenac Robert est un specialiste de la motivation durable, de la formation et de la creation de forces de vente. Il dirige actuellement Reseau Promarket inc. et siege au conseil d'administration de plusieurs societes dans divers domaines, tels que la gestion, les ressources humaines et le marketing general. M. Cenac Robert a obtenu son B.A.A. en Management et entrepreneuriat de HEC Montreal. Au cours des 15 dernieres annees, il a personnellement cree ou contribue a la creation de reseaux de vente pour des entreprises nationales et internationales dans les secteurs des telecommunications, de la sante / bien-etre, du commerce de detail, des banques et des voyages. Il etait auparavant administrateur d'Exploration Orex inc. et possede un vaste reseau de relations dans l'industrie financiere.

Reseau ProMarket Inc. a plus de 13 ans d'experience dans le domaine des relations aux investisseurs et de la promotion pour plusieurs compagnies oeuvrant dans differents domaines. L'entente avec Reseau ProMarket est d'une periode initiale de 6 mois, pour une remuneration de $7,500 par mois. Aucune action ou option d'achat d'actions n'est attribuee dans le cadre de ce contrat de services.

A PROPOS DE MINES ABCOURT INC.

Mines Abcourt Inc. est un producteur d'or et une societe canadienne d'exploration avec des proprietes strategiquement situees dans le nord-ouest du Quebec, au Canada. La propriete Elder contient des ressources en or (2018) et a fait l'objet d'une etude PEA positive en 2012. Abcourt se concentre presentement sur l'exploitation de la mine Elder.

La propriete Abcourt-Barvue a des ressources en argent et en zinc (2014). Une etude de faisabilite a ete completee par Roche et Genivar en 2007 et une mise a jour est en cours.

En 2016, Abcourt a fait l'acquisition de la mine Geant Dormant, qui se trouve a mi-chemin entre Amos et Matagami, en Abitibi, Quebec, dans le territoire couvert par le plan nord du gouvernement du Quebec. La mine Geant Dormant possede une usine pouvant traiter 700 a 750 tonnes par jour. Une evaluation des ressources minerales, selon le reglement NI 43-101, a ete deposee sur Sedar dernierement.

Pour de plus amples renseignements sur Mines Abcourt inc. (TSXV : ABI), veuillez consulter notre site web www.abcourt.com et le site Sedar www.sedar.com.

Pour de plus amples informations :

Renaud Hinse, President et CEO T : 819 768-2857 450 446-5511 F : 819 768-5475 450 446-3550 Courriel: rhinse@abcourt.com Dany Cenac Robert, Relations avec les investisseurs Reseau ProMarket Inc., T: (514) 722-2276 x456 Dany.Cenac-Robert@ReseauProMarket.com

