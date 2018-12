LBMA - Gold- und Silberhandel im Oktober 2018

Wie aus den neusten Zahlen der London Bullion Market Association ( LBMA ) hervorgeht, ging das Volumen an gehandelten Unzen Gold verglichen zum Vormonat um 1% auf 18,7 Millionen Unzen zurück. Dabei blieb der Wert des gehandelten Metalls mit 22,7 Milliarden Dollar relativ unverändert.Insgesamt wurden im Oktober 2.985 Goldtransfers durchgeführt, was 12,1% mehr sind als noch im September zuvor. Hierbei wurden im Durchschnitt 6.258 Unzen je Transfer gehandelt, ein Rückgang von 11,7% im Monatsvergleich.Ebenfalls ging die Anzahl an gehandelten Silberunzen im Oktober zurück. Diese fiel mit 211,4 Millionen Unzen um 3,1% niedriger aus als im vorherigen Monat. Der Wert des gehandelten Metalls ging leicht auf 3,08 Milliarden Dollar zurück.Im zehnten Monat des Jahres wurden 842 Transfers durchgeführt, 3,1% mehr als im September. Dabei wurden je Transfer durchschnittlich 251.060 Unzen gehandelt; das stellt eine Abnahme von 6% im Vergleich zum Vormonat dar.Das Gold-Silber-Verhältnis erreichte im Oktober 83,3 und war verglichen mit September leicht rückläufig.© Redaktion GoldSeiten.de