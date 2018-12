Macquarie bärisch gegenüber Gold

In seiner neusten Prognose für 2019 erwartet die australische Bank Macquarie im kommenden März einen Goldpreis von unter 1.200 Dollar je Unze, berichtet Mining Journal . Daraus ist zu schließen, dass ein Rückgang des aktuellen Niveaus bei 1.231 Dollar je Unze nicht abwegig ist."Der Handelskrieg zwischen USA und China ist eine Quelle der Marktangst und demnach eine potenzielle Stütze für die Gold- und Silberpreise. Aber aktuell kümmern sich Investoren mehr über die beschwingte US-Wirtschaftsaktivität und den derzeitigen Zinszyklus der US-amerikanischen Fed", hieß es von Analysten der Bank."Das sind dominante Stützen des US-Dollar (und die Nachfrage nach in US-Dollar ausgezeichneten Vermögenswerten)."Am besten bewertet Macquarie in den nächsten 12 Monaten unter anderem Nickel, das um mehr als 20% auf 14.500 Dollar je Tonne steigen soll; gefolgt von Platin und Silber mit etwa 10% Anstieg im Jahresvergleich.© Redaktion GoldSeiten.de