West-Australien: Ausgaben für Goldexploration steigen auf 30-Jahreshoch

Die Ausgaben für die Goldexploration in West-Australien erreichten im Septemberquartal ein 30-Jahreshoch, berichtet The West Australian . Dabei wurden 174 Millionen Dollar für die Suche nach dem Edelmetall ausgegeben. Zuvor waren Ausgaben von 162 Millionen Dollar im Juniquartal der höchste Wert der letzten 30 Jahre gewesen.Diese Zahlen verdeutlichen das bestehende Interesse an der Goldexploration in West-Australien und nahe Kalgoorlie-Boulder. "Ich glaube mittelfristig, dass die Explorationsausgaben in den nächsten fünf Jahren um etwa 25% steigen werden", meinte Mineralvolkswirtschaftler und Explorationsexperte Richard Schodde."Ich bin tatsächlich ziemlich bullisch, was die Prognose für Australian und sogar der Welt angeht." Gold ist seiner Meinung nach das Hauptedelmetall, wenn es um Exploration geht. Bohrungen nach Basismetallen sei jedoch ebenfalls stark vertreten, erklärte Schodde und spekuliert einen Anstieg der Ausgaben für die Kupferexploration innerhalb West-Australiens von 11 Millionen Dollar.© Redaktion GoldSeiten.de