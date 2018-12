Japans Konsumsteuer lässt Goldschmuggel aufleben

Das Schmuggeln von Gold wird in Japan zunehmend geläufiger, berichtet Nippon.com . Straffälle bezüglich der Hinterziehung von Zollgebühren und Verbrauchssteuern nahmen von Juli 2017 bis Juni 2018 um fast 50% auf nunmehr 720 Fälle zu.In Japan unterliegt Gold einer Steuer. Schmuggler, die Goldbullion an Orten wie Hongkong erwerben, die keinerlei Verbrauchssteuer erheben, und keine Zahlung durchführen, wenn das Land erneut betreten wird, können einen Gewinn von 8% machen, wenn sie das Gold einschließlich Steuer innerhalb Japans verkaufen.In 96% der Fälle reisten Goldschmuggler mit dem Flugzeug, üblicherweise aus Ostasien. Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten wie das Metall geschmuggelt werden kann. Diese reichen von BHs mit Goldplatteneinlagen bis hin zu Gold, dass im Batteriebereich von Mobiltelefonen versteckt wird.Im Oktober 2019 soll die Verbrauchssteuer um 10% steigen, was den Goldschmuggel noch anziehender macht. Das japanische Finanzministerium ist bereits dabei, Maßnahmen zu ergreifen, um die Grenzen zu stärken.© Redaktion GoldSeiten.de