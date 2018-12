Platin - Des Diamanten bester Freund

Platinschmuck hat sich an vielen Märkten als das Wunsch-Edelmetall etabliert, schreibt das World Platinum Investment Council in einem Artikel. Dieser Trend wird zusätzlich von Nachforschungen von Platinum Guild International gestützt, denen zufolge Verbraucher eine starke Präferenz zu Platin besitzen, wenn es darum geht, Liebesgefühle auszudrücken.Zudem ist es auch bevorzugtes Material für viele hochqualitative Schmuckhersteller, die Diamanten und andere Edelsteine in Platin einfassen lassen. Die neutrale Farbe des Platins verstärkt die Brillianz und Tiefe der Steine. Zusätzlich vermindert die Platineinlassung das Risiko, dass sich diese unersetzlichen Edelsteine lockern und aus der Fassung fallen.Platin ist eines der reinsten Schmuckmetalle, die es gibt. An den meisten Märkten besitzt es eine Reinheit von 90% oder 95%. Dieser hohe Reinheitsgrad bedeutet, dass das Metall hypoallergen ist und die Wahrscheinlichkeit, dass es Hautirritationen auslöst, sehr gering ist - anders als manche Legierungen, die in Weißgold verwendet, wie beispielsweise Nickel.© Redaktion GoldSeiten.de