Sierra Metals: Verzögerung bei der Umweltverträglichkeitsprüfung

- Die Pläne zur Erweiterung der Minen in Mexiko um 20 % in Bolivar und um 100 % in Cusi sind davon nicht betroffen und sollen planmäßig im 1. Quartal 2019 abgeschlossen werdenToronto, 5. Dezember 2018 - Sierra Metals Inc. (TSX: SMT) (BVL: SMT) (NYSE AMERICAN: SMTS) (Sierra Metals oder das Unternehmen) meldet, dass die peruanische Tochtergesellschaft des Unternehmens (Sociedad Minera Corona, S.A.) von der nationalen Umweltzertifizierungsbehörde SENACE (Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles), die in Peru Rohstoff- und Produktionsprojekte überprüft, eine Antwort im Hinblick auf die vor kurzem eingereichte Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) für die Erweiterung der Bergelagereinrichtung in der Mine Yauricocha erhalten hat.Die Behörde hat die UVP zum jetzigen Zeitpunkt nicht genehmigt; das Unternehmen hat jedoch 15 Geschäftstage Zeit, um bei den Behörden eine Neuevaluierung einzureichen und damit einen Überprüfungsprozess einzuleiten. Nach heutigem Stand wird dies zu einer Verzögerung beim Eingang der UVP-Genehmigung führen; dadurch wäre das Unternehmen in der Lage, mit einer Baugenehmigung für die nächsten drei Phasen der Erweiterung der Schlammteiche weiterzuarbeiten und das endgültige ITS-Dokument einzureichen, mit dem das Unternehmen nach Genehmigung die Fördermenge der Mine um 20 % auf 3.600 Tonnen pro Tag aufstocken könnte.Sierra Metals ist fest davon überzeugt, dass sämtliche erforderlichen Dokumente eingereicht wurden und somit die vollständige Erfüllung aller Anforderungen für die Genehmigung der UVP nachweisbar ist. Das Unternehmen wird nunmehr erneut nachweisen, dass diese Anforderungen bereits erfüllt wurden.Die Geschäftsleitung ist optimistisch, dass diese Entscheidung überprüft und danach positiv ausfallen wird, zumal das Rechtsteam des Unternehmens den Überprüfungsprozess begleiten wird. Diese Verzögerung wird nach Einschätzung der Geschäftsleitung die zukünftigen Produktionspläne in der Mine Yauricocha nicht erheblich beeinträchtigen.Diese Verzögerung könnte unter Berücksichtigung sämtlicher unserer Produktionserweiterungspläne in unseren Minenbetrieben in Mexiko und Peru auf konsolidierter Unternehmensebene zu einem vorübergehenden Rückgang der gesamten täglichen Erzproduktion von Sierra Metals von bis zu sieben Prozent im Vergleich mit den Prognosen führen, bei denen keine Verzögerung der UVP-Genehmigung eingeplant worden war.Igor Gonzales, der President und CEO von Sierra Metals, merkte dazu wie folgt an: Wir sind zwar enttäuscht, glauben aber nicht, dass diese Entscheidung unter Einbezug aller Fakten getroffen wurde. Diese Entscheidung ist vorläufig und basiert nicht auf allen eingereichten Informationen. Hochrangige Mitglieder der Geschäftsleitung werden sich mit Behördenvertretern treffen und die vollständige Erfüllung der Anforderungen nachweisen. Die Geschäftsleitung ist davon überzeugt, dass wir einen positiven Bescheid von den Behörden erhalten werden, sobald alle korrekten Informationen geprüft wurden.Die Pläne in Mexiko zur Erweiterung auf 3.600 Tonnen pro Tag in Bolivar und auf 1.200 Tonnen pro Tag in Cusi sind von dieser Entscheidung nicht betroffen, so Igor Gonzales weiter, sie verlaufen weiter nach Plan, liegen im Kostenrahmen und sollen im 1. Quartal 2019 abgeschlossen sein. Das Unternehmen verpflichtet sich zur strikten Einhaltung der Auflagen der aufsichtsrechtlichen Genehmigungen in Peru und Mexiko für die Entwicklung und das organische Wachstum sämtlicher seiner in Betrieb befindlichen Minen. Wir sind zuversichtlich, dass die gegenwärtige Verzögerung bei der Genehmigung für Peru behoben wird, da wir die Genehmigungsauflagen erfüllen. Sierra Metals Inc. ist ein kanadisches wachstumsorientiertes Polymetall-Bergbauunternehmen mit Produktion aus seiner Mine Yauricocha in Peru und seiner Minen Bolivar und Cusi in Mexiko. Das Unternehmen konzentriert sich auf Steigerung des Produktionsvolumens und Erweiterung der Mineralressourcen. Sierra Metals machte vor Kurzem mehrere neue Entdeckungen, und besitzt noch viele weitere Brownfield-Explorationsmöglichkeiten an allen drei Minen in Peru und Mexiko innerhalb kurzer Entfernung zu den bestehenden Minen. Mike McAllister, V.P., Corporate DevelopmentSierra Metals Inc.+1 (416) 366-7777E-Mail: info@sierrametals.comGordon Babcock, Chief Operating OfficerSierra Metals Inc.+ 1 (416) 366-7777Igor Gonzales, President & CEOSierra Metals Inc.+1(416) 366-7777 Hinweis bezüglich Reserven- und Ressourcenschätzungen: Sämtliche Reserven- und Ressourcenschätzungen, die vom Unternehmen gemeldet wurden, werden gemäß dem Klassifizierungssystem von Canadian National Instrument 43-101 und des Canadian Institute of Mining and Metallurgy berechnet. Diese Standards unterscheiden sich erheblich von den Anforderungen der US-amerikanischen Wertpapieraufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC). Die Unterschiede zwischen diesen Standards werden in unseren SEC-Einreichungen erörtert. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven darstellen, haben keine wirtschaftliche Machbarkeit ergeben. 