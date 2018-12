Maduro verteidigt Venezuelas Recht zum Goldverkauf

Der venezolanische Präsident, Nicolas Maduro, besteht darauf, dass nationale Goldexporte trotz der US-Sanktionen, die die Branche belasten würden, fortgesetzt werden sollten, berichtet RT.com . Dieser Aussage machte er, nachdem das Vereinigte Königreich die Aushändigung von Gold im Wert von etwa 550 Millionen Dollar verweigert hatte."Venezuela besitzt das Recht, das zu verkaufen, was es produziert. Wir schreiten mit unserem Plan voran, die Goldproduktion als neue Quelle des Reichtums zu etablieren", kommentierte er nach einem Treffen mit dem türkischen Präsidenten, Recep Tayyip Erdogan. Die Auferlegung der US-amerikanischen Sanktionen beschreibt Maduro selbst als "äußerst kleinlich".Die Kooperation zwischen Ankara und Caracas nahm derweil zu, wobei der bilaterale Handel 892,4 Millionen Dollar in den ersten fünf Monaten 2018 erreichte. Die Türkei unterstützt Venezuela auch dabei, einige Einschränkungen der US-Sanktionen zu umgehen.Vor kurzem haben sich die beiden Länder dazu entschlossen, venezolanisches Gold in der Türkei anstatt der Schweiz verfeinern zu lassen. Aus Angst, das Edelmetall könnte aufgrund restriktiver US-Maßnahmen einbehalten werden.© Redaktion GoldSeiten.de