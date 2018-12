TD Securities: Gold reagiert auf zunehmende Handelsspannungen

Gold sieht sich widersprüchlichen Signalen gegenüber, berichtet Scrap Register . Zunehmende Handelsspannungen könnten dem US-Dollar helfen und damit Gold wiederum schaden. Das Metall könnte jedoch von Anzeichen eines weiteren Ausverkaufs am Aktienmarkt gestützt werden, meint TD Securities.Eine chinesische Unternehmensführungskraft wurde vor kurzem in Kanada festgenommen und sieht sich mit einer Auslieferung in die USA gegenüber, was wiederum die Handelsbeziehungen zwischen USA und Kanada erneut anheizen könnte, hieß es in einem Bericht."Die kürzliche Stärke der Edelmetalle - aufgrund eines schwächeren Dollar in Kombination mit einer stärkeren Währung Chinas - könnte sich entspannen, wenn die Handelsspannungen erneut aufkeimen; doch die schwächeren Aktien und eine flache Renditekurve sollten den Komplex unterstützen", so TDS.Man erwarte nicht, dass die Trendfolger ihre Positionierungen stark verändern werden, nun da sich der Goldpreis über dem 1.200-Dollar-Niveau befindet, kommentierte das Unternehmen.© Redaktion GoldSeiten.de