Palladium: Aufwärtsziele erreicht, neue Ziele im Visier

Mitte August startete bei Palladium eine exorbitante Rally, die den Wert binnen weniger Tage über die Hürden bei 1.028 und 1.090 USD ausbrechen ließ. In Folge dieser übergeordneten Kaufsignale attackierte der Wert bereits Ende Oktober das damalige Rekordhoch bei 1.139 USD.Nach einer kurzen Seitwärtskorrektur wurde auch diese Marke überwunden und das bereits im Oktober anvisierte Kursziel bei 1.200 USD erreicht. Hier hielten sich die Bullen auch nur kurz auf und trieben den Kurs zuletzt auf ein neues Rekordhoch bei 1.263 USD an. Damit wurden auch die charttechnischen Kursziele bei 1.245 und 1.260 USD aus dem Markt genommen und ihre Bedeutung durch die am vergangenen Mittwoch begonnene Gegenbewegung unterstrichen.Ausgehend vom neuen Allzeithoch kommt es in dieser Woche also zu einer leichten Korrektur, die oberhalb der Unterstützung bei 1.165 USD jederzeit enden und in eine weitere Kaufwelle übergehen kann. Sollte dabei die 1.263 USD-Marke überschritten werden, könnte die Rally bis an die charttechnischen Kursziele bei 1.310 USD und 1.340 USD führen. Selbst eine kurzzeitige Übertreibung bis an den Bereich um 1.370 USD kann aufgrund der enormen Dynamik der Rally nicht ausgeschlossen werden.Stoppt Palladium dagegen an der 1.263 USD-Marke oder setzt zuvor unter 1.165 USD zurück, hätte eine größere Korrektur begonnen, die zunächst bis 1.139 und zum Zwischentief bei 1.112 USD führen dürfte. Dort hätten die Bullen die Gelegenheit, den Aufwärtstrend in Richtung Allzeithoch fortführen. Erst bei einem Bruch der 1.112 USD-Marke, die den Ausgangspunkt der letzten Kaufwelle markiert, wäre mit einer übergeordneten Korrektur zu rechnen. In diesem Fall könnte Palladium bis an die 1.057 USD-Marke durchgereicht werden.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG