Gold-ETFs im November 2018 mit Zuflüssen zum zweiten Mal in Folge

© World Gold Council

Der World Gold Council gab gestern die aktuellen Zahlen zur Entwicklung der physischen Goldbestände der ETFs im November bekannt. Laut Angaben stiegen die Goldbestände der weltweiten goldgedeckten Börsenfonds um 21,2 t auf 2.365 t, was einem Wert von 804 Mio. USD entspricht und November 2018 zum zweiten aufeinanderfolgenden Monat mit Nettozuflüssen macht.Die Novemberzuflüsse waren weltweit positiv. An der Spitze standen europäische Fonds, mit starken Zuflüssen in Börsenfonds, die im Vereinigten Königreich basiert sind. Insgesamt hielten europäische goldgedeckte Börsenfonds zum 30. November 10,5 t physisches Gold mehr (Wert: 372 Mio. USD) als im Vormonat.Nordamerikanische Fonds hatten im zweiten Monat in Folge Zuflüsse, sind aber im Jahresvergleich immer noch negativ. Die Zuflüsse beliefen sich auf 8,4 t Gold im Wert von 353 Mio. USD.Nach zwei schwachen Monaten legten asiatische Fonds 2,3% zu ihren Assets hinzu. Das entspricht 2,1 t Gold und besaß einen Wert von 72 Mio. USD. Die Fonds der restlichen Regionen erfuhren einen kleineren Zufluss von 0,2 t im Wert von 7 Mio. USD.© Redaktion GoldSeiten.de