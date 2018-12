Russland: Gold- und Devisenreserven in der 48. Kalenderwoche 2018

Vor kurzem veröffentlichte die Zentralbank der Russischen Föderation den aktuellen Wert ihrer internationalen Währungsreserven, einschließlich der Goldbestände, in US-Dollar. Aus diesen Daten geht hervor, dass in der vergangenen Woche eine leichte Zunahme verzeichnet wurde.Per 30. November 2018 beliefen sich die Gold- und Devisenreserven Russlands somit auf 462,1 Milliarden Dollar. Verglichen zum 23. November stiegen diese damit um 0,3 Milliarden US-Dollar. In der 47. Kalenderwoche betrug der Wert der Währungsreserven 461,8 Milliarden US-Dollar.Nähere Informationen finden Sie auf der Webseite der russischen Zentralbank: www.cbr.ru

