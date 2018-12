Irische Zentralbank behält Stillschweigen über Pläne mit Gold

Die irische Zentralbank ist nicht gewillt, eine mögliche Verlegung von Goldbarren im Wert von fast 200 Millionen Euro zu bestätigen, die sich derzeit noch im Tresor der Bank of England (BoE) befinden. Grund für eine derartige Maßnahme könnte der anstehende Brexit sein, berichtet der irische Independent Die Goldreserven werden schon seit mehreren Jahren bei der BoE eingelagert, doch die irische Zentralbank ist traditionell zurückhaltend, wenn es um die exakten Details bezüglich ihrer Reserven und der Vereinbarung mit der Bank of England geht. "Die Zentralbank wird bestimmen, wie Irlands Goldreserven verwaltet werden sollen", meinte eine Sprecherin der irischen Zentralbank. Diese hatte zuvor Aussagen darüber verweigert, ob die Reserven vor oder nach der Brexit-Deadline nächsten März aus dem Tresor der BoE entnommen werden sollen."Das Portfolio der Zentralbank wird gemäß bestätigten Parametern verwaltet, die regelmäßig überprüft werden. Des Weiteren melden wir wichtige Handlungen und Entwicklung in unserem Jahresabschlussbericht", fügte die Sprecherin hinzu. "Die Goldtransaktionen der Zentralbank sind kommerziell sensibel. Zu diesem Zeitpunkt äußern wir uns hierzu nicht weiter."Die irischen Goldreserven gelten als die niedrigsten in Europa. Angeblich soll die Zentralbank etwa sechs Tonnen Gold oder mehr als 211.000 Unzen Gold besitzen.© Redaktion GoldSeiten.de