ABN Amro: Silber hat das Schlimmste überstanden

Der Silberpreis litt stärker als vorhergesehen, hieß es in einem Bericht von ABN Amro. Man sei enttäuscht gewesen, dass das graue Edelmetalle keine Rally startete, als das Umfeld noch positiver war. Hauptgründe für die niedrigeren Preise seien vor allem der höhere US-Dollar, die höheren Renditen der US-Staatsanleihen und die Zinserhöhungen der Federal Reserve gewesen, die stärker auf dem Silberpreis gelastet hätten.Indien gilt als größter Silberschmuckmarkt. Deshalb habe die Schwäche der indischen Rupie gegenüber dem US-Dollar aufgrund von Erwartungen einer geringeren Schmucknachfrage das graue Edelmetall ebenfalls belastet. Weiterhin ist es typisch, dass sich eine Schwäche des Goldpreises auch auf den Silberpreis auswirkt, so ABN Amro.Das Unternehmen selbst ist jedoch der Ansicht, dass Silber seinen Tiefstand erreicht hat und nun höhere Preise folgen werden. Man erwartet einen schwächeren US-Dollar und fallende Staatsanleihenrenditen, die zu einer Silberpreisrally führen könnten. In den nächsten Jahren prognostiziert ABN Amro eine höhere industrielle sowie Schmucknachfrage nach Silber.Die positive Goldprognose des Unternehmens sollte das graue Edelmetall des Weiteren ebenfalls unterstützen.