ABN Amro - Platin- und Palladiumpreisprognose

Der Platinpreis ist um etwa 15% gesunken, heißt es in einem Bericht von ABN Amro. Das Unternehmen hatte niedrigere Platinpreise erwartet, unter anderem aufgrund einer geringeren chinesischen Schmucknachfrage, Erwartungen, das Dieselfahrzeuge an Marktanteil verlieren werden sowie höherer Renditen der US-Staatsanleihen und einem stärkeren US-Dollar.ABN Amro erwartet 2019 und 2020 höhere Platinpreise. Grund dafür sei ein schwächerer US-Dollar und niedrigere Staatsanleiherenditen, die Platin unterstützen werden. Des Weiteren soll sich die chinesische Schmucknachfrage auf einem niedrigen Niveau stabilisieren. Der Platinpreis soll zudem über seinen 200-tägigen gleitenden Durchschnitt steigen.Palladium soll 2019 wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkehren und sich normalisieren, so meint das Unternehmen. Demnach soll sich der Preis zurück unter 1.000 Dollar je Unze bewegen. Die beste Strategie für Palladium sei, "sich fest anzuschnallen". ABN Amro teilt die bullische Sichtweise des Marktes auf Palladium nicht.Zuvor hatte das Unternehmen auch Prognosen zum Gold - und zum Silberpreis vorgestellt.© Redaktion GoldSeiten.de