Beadell Resources Ltd.: Liquidität von Great Panther und Produktionsupdate

Beadell gab heute bekannt, dass der potentielle Übernehmer Great Panther Silver 5 Millionen USD an Liquidität für Beadell bereitgestellt hat. Zudem nannte Beadell Resources detaillierte Produktionsdaten für Oktober und November.Im Oktober wurden 15.046 Unzen Gold produziert und im November 12.471 Unzen. In 11 Monaten wurden 107.448 Unzen produziert.Die neue Anlage hatte Probleme mit den Sauerstoff-Einspritzdüsen in die Laugungstanks, daher die geringere Produktion. Das Team arbeitet an diesem Problem und konnte nun am 04.12. eine hohe Ausbeute von 92,91% erreichen.Die Produktion für das Kalenderjahr wird wohl im Bereich von 125.000 Unzen zu Kosten von 1.100 USD herauslaufen.Beadell hat operativ immer wieder mit Herausforderungen zu kämpfen und daher ist der Zusammenschluss mit der kapitalstarken Great Panther der sicherste Weg für uns Aktionäre.Wenn die Goldproduktion auf der Mine endlich einmal stabil läuft dann hat die Aktie einen gewaltigen Hebel.Aktuell hat Beadell noch mit der Inbetriebnahme der neuen Anlage zu kämpfen und mit relativ hohen All-In-Kosten. Läuft die Anlage, sollten die Kosten deutlich fallen.Der Zusammenschluss sollte im Januar 2019 über die Bühne gehen. Dann haben wir die Chance auf eine Neubewertung der Firma, eine bessere Aktienstruktur und eine deutlich bessere Bilanz.Bis dahin werde ich mich in Geduld üben.