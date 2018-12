Defla XXXL-FED gräbt schwarzes Loch

Job Protection Mode der FED-Herrschaften offenbar wieder gestrichen, sie wollen es wissen.Zuerst aber eine Antwort auf Leserfragen, die am Freitag wegen brutalstem Deflationsschock hereinkamen: "Da helfen ja nur noch Zahlungsmittel"? Nein, genau die helfen nicht, um die geht es gerade!Die sacken bei Deflationsübertreibung in die Tiefe ab und das ohne inneren Wert. Zu Cryptos kann man es aber gelten lassen, auch wenn da etwas mehr hypothetischer Wert dahintersteht als bei Zahlungsmitteln.Nur eben viel viel weniger als bei Aktien und Edelmetallen.Der ETH- Preis ist übrigens nach dem Sturz von 1423 USD auf 80 USD und netter Reaktion dort langsam ein günstiger Kauf, das allerdings nur für Aktienfreunde, denn ohne Computer sind Cryptos inexistent und wer ins Horn des Tech-Untergangs bläst, braucht daher gar keine Cryptos, sondern Griffel und Steintafel, Rechenschieber und Papyrus (viel Spaß!). Passende Cloud: Stonehenge/ UKDie Metalle erfreulich, wenn auch selbst unter härtester Deflation leidend am vernünftigen Steigen gehindert:Palladium mit neuen All-Time-Highs in USD und EUR wurde brutal von der Deflation am Durchmarsch durch die 1300.- USD/Unze gehindert.Es war dabei mehrmals teurer als Gold, welchesbrutal von der Deflation am Durchmarsch durch die 1250.- USD/ Unze gehindert wurde.Silber, das ja beim Fallen gefährlich ist (weil ein herabfallender 1000 oz Barren einem den Fuß plattmachen kann, ich entkam der Silbergefahr 2 Mal selbst nur knapp) mal ausnahmsweise im Plus,