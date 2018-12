Goldumfrage von Kitco: Gold glänzt weiter

Das Nachrichtenportal Kitco News befragt jede Woche Analysten und private Goldanleger, welche Entwicklung sie für den Goldpreis erwarten. Nachdem der Goldpreis letzte Woche gestiegen ist, erwarten sowohl professionelle Marktbeobachter als auch Kleinanleger, dass es diese Woche weiter aufwärtsgeht.Die aktuelle Umfrage wurde unter 14 Marktexperten durchgeführt. Davon rechneten acht, also 57%, mit einem Anstieg der Goldpreise. Je drei Experten, also 21%, erwarteten einen sinkenden oder stagnierenden Preis.Unter den privaten Goldanlegern gab es 501 Personen, die an der Onlineumfrage teilnahmen. Dabei gingen 319 Anleger (64%) von einem Kursanstieg des Goldpreises aus. Weitere 118 (24%) rechneten mit einem sinkenden Goldkurs. Die übrigen 64 Befragten (13%) erwarteten eine Seitwärtsbewegung.© Redaktion GoldSeiten.de