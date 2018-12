Kann Gold den Dezemberfluch brechen?

Andrew Hecht, Gründer des Hecht Commodity Report, wartet darauf, dass der Goldmarkt seinen Dezemberfluch bricht, berichtet Scrap Register . In den letzten drei Jahren verlief der Dezember nicht sonderlich gut für das gelbe Edelmetall. Doch laut Hecht gäbe es Zeichen, dass dieses Jahr anders ausfallen wird.Seit den Tiefs im August, so meint er, habe sich der Goldmarkt relativ gut entwickelt, sogar angesichts eines stärkeren US-Dollar. "Gold hatte allen Grund dazu, sich in den letzten Wochen nach unten zu bewegen, doch es bleibt auf einem Niveau von 1.225 US-Dollar", erklärte er. "Das Zeichen von Stärke in einem Umfeld, das Schwäche verursachen sollte, ist ein gutes Zeichen für den Preispfad, auf dem sich das Edelmetall befindet."Trotz zunehmendem Optimismus sei es jedoch noch nicht vollständig über den Berg. Die Entscheidung der Federal Reserve zwecks ihrer Geldpolitik, die am 19. Dezember getroffen werden soll, sei zugleich größtes Risiko und größte Chance für Gold in diesem Monat, so Hecht. "Ein Ende ihrer Straffung könnte den bullischen Funken am Goldmarkt, der in diesen Tagen ein Auge auf der Zentralbank und eines auf dem Dollar hat, wieder entzünden."© Redaktion GoldSeiten.de