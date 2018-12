Indiens Goldnachfrage verliert an Fahrt

Zum ersten Mal seit einem Monat wurde Gold diese Woche in Indien mit Preisnachlass verkauft, berichtet Reuters . Eine Erholung der inländischen Preise hatte Juweliere dazu veranlasst, Käufe zu vertagen; zeitgleich verbesserte sich die Nachfrage in China aufgrund saisonaler Käufe. "Juweliere vertragen ihre Käufe, da sie Korrekturen der Preise erwarten. Der plötzliche Preisanstieg hat sie überrascht", erklärte Harshad Ajmera, Eigentümer von JJ Gold House, einem Großhändler in der indischen Stadt Kalkutta."Die Juweliere tun sich schwer, den Preistrend zu verstehen. Grund dafür ist die Volatilität der Rupie. Deshalb tätigen sie nur kleine Käufe", so ein in Mumbai basierter Händler. Händler in Indien boten letzte Woche einen Preisnachlass von bis zu 1,5 Dollar je Unze über dem offiziellen inländischen Preis an, verglichen mit einem Aufpreis von 2 Dollar in der vorherigen Woche.Gold wird als essentieller Teil der Hochzeiten in Indien angesehen und ist ein beliebtes Geschenk für besondere Gelegenheiten. "Die Nachfrage in China und Hongkong war gut... Private Investoren kaufen Gold aufgrund der Hochzeits- und Festsaison", kommentierte Brian Lan von GoldSilver Central in Singapur.© Redaktion GoldSeiten.de