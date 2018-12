Salt Lake Potash: Vollgas: Native Titel, Exploration und Konstruktion!

Der neue CEO gibt Vollgas. Heute wurde veröffentlicht, dass Salt Lake Potash den Native Titel mit den Aborigines in Wiluna für das Lake Way Gebiet unterzeichnet hat ( Link ).Salt Lake finalisiert nun noch die letzten Verträge für den Bau und das benötigte Equipment und dann wird das erste kommerzielle SOP-Verdunstungsbecken in ganz Australien gebaut.Zusätzlich wird ein Bohrprogramm gestartet, um das Gesamtpotential des ausgetrockneten Salzsees zu testen. Der letzte Satz ist entscheidend: "wich will enable the Company to examine larger production options".Der neue CEO hat große Pläne und ich glaube, dass er den bisherigen Plan einer kleinen Testanlage über den Haufen werfen wird und sofort eine kommerzielle Anlage bauen möchte.In dieser Woche ist Swiericzuk in London und wie ich gehört habe, sind Meetings mit den Big-Boys der Investment-Branche auf dem Terminplan!© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.